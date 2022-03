Covid-19, in penisola sorrentina sono 1.338 gli attualmente positivi

Aggiorniamo il bollettino Covid-19 relativo alla penisola sorrentina con i dati pervenuti entro le ore 19.30 di oggi 20 marzo 2022.

Non risultano comunicazioni relative alla situazione epidemiologica nei vari comuni.

Restano, pertanto, 1.338 gli attualmente positivi sull’intero territorio della penisola sorrentina.

E’ doveroso ricordare che il Comune di Sant’Agnello dallo scorso 17 gennaio non fornisce aggiornamenti sulla situazione epidemiologica sul territorio comunale.

L’invito resta quello a non abbassare la guardia ed a continuare a rispettare scrupolosamente e responsabilmente le norme anti-Covid finalizzate al contenimento dei contagi.