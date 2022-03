Covid-19, in penisola sorrentina sono 1.213 i positivi. Dopo un lungo silenzio il Comune di Vico Equense aggiorna i dati

Aggiorniamo il bollettino Covid-19 relativo alla penisola sorrentina con i dati pervenuti entro le ore 19.30 di oggi 17 marzo 2022.

A Massa Lubrense si aggiungono 18 nuovi casi di positività mentre sono 5 i cittadini guariti con un totale dei contagi che sale a 162.

Il Comune di Vico Equense, dopo un lungo silenzio protrattosi dallo scorso 25 gennaio quando aveva comunicato la presenza di 878 positivi, torna ad aggiornare la situazione epidemiologica comunicando che sul territorio ci sono al momento 335 cittadini positivi al Covid-19.

Non risultano comunicazioni relative alla situazione epidemiologica degli altri comuni.

Sono, pertanto, 18 i nuovi contagi in penisola sorrentina comunicati nella giornata odierna e 5 le guarigioni. Sono, quindi, 1.213 gli attualmente positivi.

E’ doveroso ricordare che il Comune di Sant’Agnello dallo scorso 17 gennaio non fornisce aggiornamenti sulla situazione epidemiologica sul territorio comunale.

L’invito resta quello a non abbassare la guardia ed a continuare a rispettare scrupolosamente e responsabilmente le norme anti-Covid finalizzate al contenimento dei contagi.