Covid-19, in penisola sorrentina salgono a 1.743 gli attualmente positivi

Aggiorniamo il bollettino Covid-19 relativo alla penisola sorrentina con i dati pervenuti entro le ore 23.00 di oggi 16 marzo 2022.

A Piano di Sorrento si aggiungono 46 nuovi casi di positività mentre sono 32 i cittadini guariti con un totale dei contagi che sale a 117.

A Massa Lubrense si registrano 17 nuovi contagi a fronte di 8 guarigioni con un totale degli attualmente positivi che sale a 149.

Non risultano comunicazioni relative alla situazione epidemiologica degli altri comuni.

Sono, pertanto, 63 i nuovi contagi in penisola sorrentina comunicati nella giornata odierna e 40 le guarigioni con un totale degli attualmente positivi che sale a 1.743.

E’ doveroso ricordare che il Comune di Sant’Agnello dallo scorso 17 gennaio non comunica i dati relativi al Covid ed il Comune di Vico Equense dal 25 gennaio non fornisce aggiornamenti sulla situazione epidemiologica sul territorio comunale.

L’invito resta quello a non abbassare la guardia ed a continuare a rispettare scrupolosamente e responsabilmente le norme anti-Covid finalizzate al contenimento dei contagi.