Covid-19, in penisola sorrentina salgono a 1.572 gli attualmente positivi. A Piano di Sorrento 52 nuovi contagi

Aggiorniamo il bollettino Covid-19 relativo alla penisola sorrentina con i dati pervenuti entro le ore 19.30 di oggi 30 marzo 2022.

A Piano di Sorrento si registrano 52 nuovi casi di positività a fronte di 42 guarigioni con un totale dei contagi attualmente presenti sul territorio che sale a 210.

Non risultano comunicazioni relative alla situazione epidemiologica degli altri comuni.

Sono, pertanto, 52 i nuovi contagi in penisola sorrentina comunicati nella giornata odierna e 42 le guarigioni che fanno salire a 1.572 il totale degli attualmente positivi.

E’ doveroso ricordare che il Comune di Sant’Agnello dallo scorso 17 gennaio non fornisce aggiornamenti sulla situazione epidemiologica sul territorio comunale.

Inoltre il Comune di Anacapri dal 21 marzo ha deciso di non pubblicare più il bollettino con i dati relativi alla situazione epidemiologica in considerazione dell’ormai prossima decadenza dello stato di emergenza.

L’invito resta quello a non abbassare la guardia ed a continuare a rispettare scrupolosamente e responsabilmente le norme anti-Covid finalizzate al contenimento dei contagi.