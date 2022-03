Covid-19, aumentano i positivi in Costiera amalfitana. E’ Cetara quella con la percentuale maggiore, poi Vietri sul mare insomma la zona verso Salerno , andando verso Ovest invece la situazione migliore Positano a fronte di 7 guarigioni con un totale degli attualmente positivi che scende a 21. Il Comune di Minori sta a 25 positivi

Non risultano comunicazioni relative alla situazione epidemiologica degli altri comuni.

Vietri sul Mare è il comune con il maggior numero di positivi che sono al momento 132, seguito da Cetara con 34 e Maiori con 31.

L’invito resta quello a non abbassare la guardia ed a continuare a rispettare scrupolosamente e responsabilmente le norme anti-Covid finalizzate al contenimento dei contagi.

Ricordiamo che i nostri dati sono raccolti dai vari bollettini ufficiali diramati dai comuni della Costa d’Amalfi. Durante la giornata di ieri e questa mattina si sono registrati 86 positivi: 62 a Vietri, 8 a minori, 2 a Ravello, 1 a Scala, 6 a Praiano e 7 a Positano. Fortunatamente si contano anche 63 guariti: 45 a Vietri, 2 a Ravello, 1 a Scala, 2 a Praiano e 13 a Positano AGGIORNAMENTI Covid Costiera Amalfitana: i dati del 30 marzo comune per comune In Costiera Amalfitana, quindi, si contano in totale 9.494 casi di cui 323 attualmente positivi, 9.134 guariti e 43 decessi. Di seguito il riepilogo comune per comune. CASI TOTALI GUARITI ATTUALMENTE POSITIVI AGEROLA 1.554 1.536 (4 decessi) 14 AMALFI 852 839 (7 decessi) 6 ATRANI 101 101 0 CETARA 283 247 (2 decessi) 34 CONCA 76 75 1 FURORE 130 130 0 MAIORI 1.308 1.272 (5 decessi) 31 MINORI 483 458 25 POSITANO 770 743 27 PRAIANO 347 337 10 RAVELLO 492 482(3 decessi) 7 SCALA 397 383(1 decesso) 13 TRAMONTI 725 710 (4 decessi) 11 VIETRI SUL MARE 1.980 1.831 (17 decessi) 132 TOT TOT TOT 9.494 9.134 e 43 decessi

