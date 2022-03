Covid-19, a Positano scende a 33 il totale degli attualmente positivi grazie alla guarigione di 3 cittadini

Covid-19, il Comune di Positano aggiorna la situazione epidemiologica in città rendendo noti i dati comunicati dal Centro Operativo di Protezione Civile. Oggi non si registrano nuovi contagi mentre sono 3 i cittadini guariti. Scende, quindi, a 33 il totale degli attualmente positivi sull’intero territorio comunale.

Si raccomanda a tutti i cittadini di non abbassare la guardia e continuare a rispettare le regole finalizzate al contenimento dei contagi: indossare la mascherina nei luoghi al chiuso ed in presenza di assembramenti, igienizzare spesso le mani e mantenere il distanziamento sociale.