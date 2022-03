Costiera amalfitana in lutto: Scala dice addio a Mariantonia Esposito Afeltra

La comunità di Scala, in costiera amalfitana, è rimasta attonita dinanzi alla perdita di Mariantona Esposito Afeltra. Mariantonia lascia con affetto il proprio marito Giovanni Imperato, i figli Luisa, Marzia e Pierino, la nuora, i generi, i fratelli, le sorelle, i cognati, i nipoti, i pronipoti e i parenti tutti. Il rito funebre per l’ultimo saluto a Mariantonia si terrà domani, domenica 27 marzo alle ore 16:00, presso il Duomo di Scala. A causa del Covid-19 – si ricorda – sono vietati corteo e visite. La redazione di Positanonews si stringe attorno alla famiglia in questo momento difficile.