Cos’è l’alopecia, la malattia da cui è affetta Jada Pinkett moglie dell’attore Will Smith. Dalla paura all’accettazione

La cerimonia degli Oscar 2022 passerà sicuramente alla storia per il gesto compiuto dall’attore Will Smith che ha colpito con uno schiaffo al viso il conduttore Chris Rock reo di aver fatto una battura sulla perdita di capelli della moglie Jada Pinkett, ignaro della malattia di cui la donna soffre.

La moglie di Will Smith ha scoperto di essere affetta da alopecia areata nel 2018 quando, nel fare la doccia, si è ritrovata una ciocca di capelli tra le mani. Ma non si è mai demoralizzata e nel 2021 ha deciso di rasare i capelli per convivere con la patologia che ha raccontato a cuore aperto durante il talk show americano “Red Table Talk” parlando del suo disagio nel vedere una parte così importante del suo aspetto cambiare in modo drastico.

L’alopecia areata è una patologia cronica infiammatoria che colpisce i follicoli piliferi del cuoio capelluto e del resto del corpo. Si caratterizza tipicamente per un’improvvisa caduta dei capelli in piccole chiazze di forma rotondeggiante od ovulare; le regioni temporali ed occipitali sono le più comunemente colpite. Nei casi più severi, l’alopecia areata arriva ad interessare tutto il cuoio capelluto (alopecia areata totale) o tutti i peli del corpo (alopecia areata assoluta).

L’alopecia areata si presenta con uguale frequenza nei due sessi, in tutte le etnie e ad ogni età, anche se predilige i giovani adulti ed è rara dopo i 60 anni. Nella maggior parte dei casi (90% circa) i capelli caduti a causa dell’alopecia areata tendono a ricrescere spontaneamente (50% circa entro un anno). Nonostante ciò la malattia può recidivare.

L’alopecia areata è leggermente più comune nei pazienti con altri disordini immunitari, come dermatite atopica, tiroidite, lupus eritematoso sistemico, artrite reumatoide, gastrite cronica atrofica, celiachia, vitiligine, diabete mellito di tipo I e varie forme di allergia. A causa del grave danno determinato dall’aggressione immunitaria, i follicoli piliferi cessano di replicarsi, causando così la caduta dei peli.