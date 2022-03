Coronavirus, l’Aifa frena la quarta dose: «Per ora non è utile». Niente quarta dose per il momento: L’Agenzia italiana del farmaco ha deciso, infatti, di sospendere il giudizio sull’opportunità del «secondo richiamo» ad altre categorie di cittadini. Insomma, attualmente la somministrazione di rinforzo resta raccomandata soltanto ai pazienti con il sistema immunitario compromesso, come per esempio i trapiantati.

Non ci sono sufficienti evidenze scientifiche che l’allungamento della profilassi anti Covid proti con sé dei vantaggi per cui valga la pena sottoporre i servizi di prevenzione ad un nuovo impegno.

«La commissione tecnico-scientifica Aifa – si legge in una nota – ha iniziato il 24 marzo 2022 la valutazione dell’opportunità di una seconda dose di booster dei vaccini contro il Covid-19 per particolari categorie di soggetti. Considerato il complesso dei dati disponibili, la commissione da deciso che sono necessari ulteriori approfondimenti, integrando le evidenze scientifiche internazionali con i dati dello studio in corso in Italia».

Appare più sensato come politica vaccinale puntare sulla quarta dose costruita contro la variante Omicron, oggi la più diffusa al mondo. Le aziende farmaceutiche ci stanno lavorando per averla pronta in autunno.