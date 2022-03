Coronavirus, De Luca: «Torniamo a vivere, ma con prudenza». Anche oggi, 18 marzo 2022, come oramai usuale per ogni venerdì dall’inizio della pandemia, alle 14.45 il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, durante la diretta settimanale per gli ultimi dati sul virus, ha fatto il punto della situazione sull’andamento dell’epidemia Covid in Campania, sulla guerra in Ucraina e sugli altri fatti d’attualità che riguardano la nostra regione.

«Il Governo ha deciso di porre fine allo stato di emergenza. Noi possiamo decidere di farlo con i decreti, poi dobbiamo vedere se anche il Covid si attiene ai decreti – ha esordito il governatore campano -. Il mio invito ai cittadini è sempre lo stesso, serve prudenza. Siamo stanchi, dopo due anni abbiamo voglia di vivere e dobbiamo tornare a vivere, ma serve massima attenzione. In altri paesi si sono accesi focolai, c’è l’Omicron 2, e credo sia ragionevole che ognuno di noi mantenga comportamenti prudenti. Stiamo registrando un aumento dei contagi e anche dei ricoveri in intensiva, piccoli numeri, ma ci devono mantenere in guardia: torniamo a vivere, ma con prudenza».

Per quanto riguarda la guerra in Ucraina, De Luca ha affermato che: «La prossima settimana l’azienda regionale di trasporto l’Air organizza un viaggio con due pullman in Ucraina, organizzato con la parrocchia ucraina di Caserta, che all’andata trasporteranno medicinali e derrate alimentari e al ritorno porteranno in Italia 100 profughi».

«Abbiamo presso il Covid Center di Napoli, nell’area predisposta all’accoglienza, 103 persone ospitate, con 40 minori. Tra queste persone 20 sono positive al Covid. Complessivamente abbiamo accolto oltre 3500 persone solo a Napoli e stiamo proseguendo in un’attività doverosa di accoglienza e ospitalità».