Coronavirus, De Luca: «Situazione sotto controllo, riaprono i reparti e riprendono le attività ordinarie». Sulla guerra l’invito a «Non alimentare tensioni». Anche oggi, 4 marzo 2022, come oramai usuale per ogni venerdì dall’inizio della pandemia, alle 14.45 il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, durante la diretta settimanale per gli ultimi dati sul virus, ha fatto il punto della situazione sulla guerra in Ucraina e sulle iniziative di accoglienza e solidarietà messe in campo dalla Regione Campania per i profughi. Aggiornamenti anche sulle altre questioni all’ordine del giorno: Coronavirus, sanità e programmi di investimento per la ripresa dell’economia e dell’occupazione.

«Come immaginavano, la situazione in Ucraina va aggravandosi, le immagini che arrivano sono drammatiche. Ci auguriamo che durante le azioni militari ci sia anche qualcuno che lavori a una diplomazia riservata sotterranea per trovare una via d’uscita. E’ stato un fatto positivo che due delegazioni si siano incontrate per un corridoio umanitario, ma la priorità oggi è cessate il fuoco. Non credo che avremo a brevissimo un risultato del genere. Quello che possiamo fare è costruire il clima e le occasioni per favorire il dialogo per la cessazione delle attività militari. Chi paga, oggi, sono i civili. Le donne, gli anziani, i bambini, come sempre in ogni guerra. Non so se l’invio di armi contribuirà alla ripresa di un dialogo. Quando fu fatto in passato, le armi sono finite nelle mani sbagliate e utilizzate contro l’Occidente. Più si prolunga il conflitto, più avremo l’uso di armi sempre più potenti. Favorire il dialogo vuol dire avere anche misura nei comportamenti», ha esordito il governatore.

«Il compito che abbiamo non è quello di alimentare le tensioni, le tifoserie ma è quello di favorire, in qualche caso anche con il silenzio, un clima di ripresa delle iniziative diplomatiche. Non so se l’invio di armi in ucraina contribuirà alla ripresa di un dialogo. L’Italia fino a qualche giorno ha avuto una posizione timida, ora oltranzista dobbiamo mantenere la calma non vorrei che qualcuno che ci ricordasse che 80 anni fa l’Italia invase l’Ucraina e la Russia – ha continuato De Luca -. Non so quanto è utile interrompere i rapporti sul piano culturale con chi è di nazionalità russa, non so a che cosa serva sul piano della cultura, del teatro, dello sport. Anziché favorire il dialogo e la distensione, con gli ultimatum non aiutiamo la battaglia per la pace, la danneggiamo. Mi domando cosa c’entrino gli atleti disabili russi con l’aggressione all’Ucraina, cosa avrebbero dovuto fare? Non vorrei che aggiungessimo alla barbarie della guerra ingiustizie del tutto ingiustificate. Se si rifiuta la collaborazione di un esponente musicale perché non parla della guerra in Ucraina, poi non possiamo chiedere di venire alle Olimpiadi in Italia esponenti della Cina popolare. Stiamo attenti alla semplificazione ed alla demagogia».

«Abbiamo dato la massima disponibilità ad accogliere profughi ucraini, abbiamo già oggi in Campania decine, centinaia di profughi. Ma dobbiamo fare attenzione a un aspetto del problema: dobbiamo garantire che sul piano sanitario non ci siano diffusioni di contagio. Purtroppo sia in Russia che in Ucraina la popolazione vaccinata contro il Covid è del 35%. Molti profughi non sono vaccinati. Quindi nel momento in cui, come è doveroso, apriamo le braccia ai profughi, dobbiamo anche sapere che dobbiamo stare attenti. I profughi che raggiungono la Campania dovranno osservare una quarantena temporanea e fare i tamponi. Metteremo in campo una campagna di vaccinazione, dobbiamo evitare il rischio che si accendano focolai di contagio o arrivino varianti che non conosciamo».

Per quanto riguarda la situazione in Campania: «Ad oggi nessuno ci ha detto con quale personale teniamo aperte e gestiamo le case di comunità. Ne dobbiamo costruire 169. Francamente è una situazione incredibile, voglio ripetere in maniera chiara che se non si decide qual è il personale da assumere nella sanità pubblica, l’ipotesi di aprire le case di comunità resta sulla carta e rischia di rimanere una iniziativa propagandistica senza nessun risultato pratico. Stiamo cercando di stabilizzare gli infermieri nelle nostre Asl per far fronte all’epidemia Covid. Pensiamo a proroga fino a dicembre, in attesa di stabilizzazione. La prossima settima riapriremo i reparti che erano stati chiusi per ospitare i malati di Covid. La situazione, in merito al contagio, è sotto controllo, ci sono tutte le condizioni per riaprire le attività ordinarie che in questo periodo erano state sospese».