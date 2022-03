COPPA DELLA PRIMAVERA. SLALOM AUTOMOBILISTICO A FURORE

La Provincia di Salerno ha disposto la chiusura totale in data 20.03.2022 dalle ore 7:30 alle ore 18:30 della S.R 366 ricadente nel territorio del Comune di Furore, dal km 6+000 al km 11+000 ca, per la realizzazione “COPPA DELLA PRIMAVERA 2022”. Per far fronte a particolari esigenze della popolazione, anche in considerazione della chiusura causata dalla frana in località Bottara, l’ #AutomobileClubSalerno , d’intesa con il #ComuneDiFurore , ha deciso di consentire, in caso di necessità, il temporaneo transito controllato di alcune vetture al termine di ogni manche, secondo le disposizioni che saranno impartite di volta in volta dal Direttore di Gara #AntonioCappelli