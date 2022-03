Coppa della Primavera Furore – Agerola: le limitazioni al traffico del 20 marzo. La Provincia di Salerno ha disposto la chiusura della S.R. 366 dal Km 6+00 al Km 11+00 per consentire lo svolgimento della Coppa della Primavera 2022 che si svolgerà tra i Comuni di Furore ed Agerola il 20 marzo dalle ore 7.30 alle 18.30.

Il percorso di gara, interamente in asfalto, si articolerà su 2 chilometri e 950 metri della ex SS 366 Agerolina dal km. 7+300 al km. 10+250, che evidenzia una pendenza di circa il 4 %. Sul percorso di gara saranno posizionate 10 postazioni di rallentamento che i piloti dovranno evitare di toccare per non incorrere nelle penalità che comprometterebbero le loro performance.

Sabato 19 presso il Comune di Agerola ci saranno le verifiche sportive e tecniche, mentre alle 9,00 di domenica 20 marzo ci sarà la manche di ricognizione e a seguire le tre manches di gara. Domenica al termine della gara lo spettacolare Belvedere Parco Corona di Agerola ospiterà la premiazione.

A causa delle limitazioni imposte dalla pandemia, il pubblico quest’anno non potrà assistere direttamente alla gara, ma è stata predisposta la diretta Facebook per consentire ai tanti appassionati di vivere appieno la gara e seguire le prestazioni dei loro campioni attraverso le pagine “Mattiperlecorse” e “Automobile Club Salerno ACI”.