Controlli tra Vietri sul Mare e Salerno: 4 denunce per spaccio di droga e furto aggravato. I Carabinieri della Compagnia di Salerno, nell’ambito di un servizio di controllo straordinario del territorio disposto dal comando provinciale di Salerno, hanno deferito all’autorità giudiziaria quattro persone ritenute responsabili, a vario titolo, di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e furto aggravato.

A Salerno i Carabinieri della sezione radiomobile, nel corso di un controllo alla circolazione stradale, hanno proceduto al controllo di un’autovettura con due giovani a bordo rinvenendo nell’abitacolo 50 grammi di hashish. Uno dei due ragazzi è stato deferito in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Sempre a Salerno, i Carabinieri della Stazione principale hanno deferito in stato di libertà un 45enne pregiudicato che nei giorni scorsi si è reso responsabile di due furti. Il primo all’interno di un condominio dove ha asportato un monitor, mentre il secondo all’interno di un ristorante dove è riuscito, dopo aver forzato al porta d’ingresso, ad asportare diverse bottiglie di vino e altro materiale.

Durante i servizi è stato individuato e deferito all’autorità giudiziaria anche un pregiudicato 50enne del luogo, sottoposto alla libertà controllata che è stato sorpreso fuori dall’abitazione di residenza senza alcuna autorizzazione.

Infine a Vietri sul Mare i Carabinieri della locale stazione del nucleo cinofili hanno deferito in stato di libertà un 27enne del luogo che nel corso di una perquisizione domiciliare è stato sorpreso in possesso di quasi 3 grammi di cocaina oltre alla somma di 35mila euro in contanti che è stata sottoposta a sequestro.