Continua il lavoro del Nucleo Protezione Civile di Cetara in aiuto della popolazione Ucraina. Continua il lavoro della Protezione Civile di Cetara, in Costiera Amalfitana, in aiuto della popolazione Ucraina.

“Per l’Ucraina stiamo facendo una massiccia raccolta di alimenti e di farmaci – ci ha detto il sindaco, Fortunato Della Monica -, che i miei concittadini portano quotidianamente in Protezione Civile. Se avremo la possibilità di accogliere anche i bambini siamo pronti: ho avuto tante disponibilità dalla gente”.

Nei giorni scorsi è stato organizzato il primo carico, raccolto a Cetara e consegnato alla Protezione Civile di Salerno nella zona industriale, prima dell’Arechi. I volontari della Protezione Civile faranno uno scarico a settimana, di solito di venerdì. Ad essere raccolti saranno soprattutto indumenti, farmaci, materiali per i bambini ed alimenti a lunga conservazione.

La popolazione di Cetara sta rispondendo all’iniziativa che continuerà fino a quando non cesserà l’emergenza.