Consiglio Metropolitano di Napoli, ha votato il 96,85%. Alle 22.00 a fine votazione ovvero alla chiusura dei seggi per l’elezione del Consiglio Metropolitano di Napoli svoltasi oggi nella sede della Città Metropolitana di piazza Matteotti, hanno votato 1.446 su 1.493 aventi diritto, pari al 96,85%.

I sindaci e i consiglieri dei 92 Comuni della Città Metropolitana sono stati chiamati al voto per eleggere i 24 consiglieri che, insieme al sindaco metropolitano, comporranno il Consiglio Metropolitano di Napoli.

Lo scrutinio avverrà domani, lunedì 14 marzo, a partire dalle ore 8. La proclamazione degli eletti sarà effettuata entro il giorno successivo alla conclusione delle operazioni di scrutinio. In mattinata i risultati che dovranno eleggere anche un possibile candidato della Penisola Sorrentina tra i favoriti il sindaco Giuseppe Tito in corsa per la riconferma.