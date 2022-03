Consiglio comunale a Piano di Sorrento: all’ordine del giorno un progetto urbano con Positano

Il comune di Piano di Sorrento ha notificato che il Consiglio Comunale è convocato, presso la sala consiliare ubicata al secondo piano della Casa Comunale, in sessione straordinaria in prima convocazione per il giorno 15/03/2022 alle ore 09.00 ed, in mancanza di numero legale, in seconda convocazione per il giorno 16/03/2022 alle ore 10.00 per discutere e deliberare su alcuni temi tra cui un progetto di rigenerazione urbana che riguarda la costiera amalfitana e in particolare Positano. Di seguito i temi dell’ordine del giorno:

1) Approvazione documento per la cessazione del conflitto tra Russia e Ucraina:

2) Approvazione verbali sedute precedenti;

3) Interrogazioni ed interpellanze;

4) Nomina Commissione Locale per il paesaggio;

5) EDA Napoli 3: Individuazione gestore unico servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti differenziati

e indifferenziati della Penisola sorrentina;

6) Attuazione del programma “Rigenerazione urbana: un punto di incontro tra le costiere sorrentina amalfitana”. Approvazione convenzione ex art. 30 del D. Lgs. n. 267/00 e s.m.i. per l’attuazione di progetti di rigenerazione urbana – Legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. I, comma 536 misura 1.