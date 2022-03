Consegnate le prime donazioni per la popolazione ucraina da Ravello e Scala. Sono state consegnate questa mattina a cura dei volontari della P.A.Millenium Amalfi Onlus le donazioni raccolte in questa prima settimana solidale dal Comune di Scala e dal Comune di Ravello in favore della popolazione ucraina.

A breve, comunicheremo l’ apertura di una nuova raccolta, in base alle indicazioni che ci verranno fornite.

Intanto il nostro grazie ai numerosi cittadini di Scala e Ravello che hanno risposto senza indugio al nostro appello.