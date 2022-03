Confcommercio, la Guerra in Ucraina avrà un costo enorme , segnali positivi per il turismo , come è emerso oggi nell’incontro a Positano in Costiera amalfitana , ma crisi economica in agguato . La guerra in Ucraina avrà un costo, enorme, anche sui bilanci delle famiglie italiane. Gli effetti –sono tangibili: prezzi – in particolare di petrolio e gas – schizzati alle stelle e aumenti che, a cascata, vanno a toccare gran parte dei prodotti finali a disposizione dei consumatori.

C’è già una prima stima del conto da pagare: ben 1.826 euro a famiglia. È la stima, inquietante, fatta dal Centro studi di Confcommercio di Salerno che, dunque, apre scenari grigi per il prosieguo del 2022.