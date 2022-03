Concluse le riprese di Linea Bianca sul Faito. Cavallo e parapendio: ecco come rinasce il Monte della costa di Sorrento

Concluse le riprese della trasmissione Linea Bianca che andranno in onda sabato 23 aprile alle 15:15 su RaiUno. La troupe del programma condotto da Massimiliano Ossini è approdato sulla cima di uno dei monti più belli dei Lattari, che nei prossimi mesi si appresta a vivere una vera e propria rinascita.

Le riprese

Alcuni giorni fa il team Rai è atterrato all’eliporto del Belvedere di Massaquano per approdare al Monte Faito e le sue bellezze sconfinate. Il Monte che sovrasta la costiera sorrentina e affaccia su Capri e il Golfo di Napoli è la meta preferita di tanti vacanzieri da escursioni e trekking. E nella puntata di Linea Bianca si parlerà proprio di questo.

La rinascita

La rinascita del Faito sembrava lontana, ma con il popolarsi di turisti nel corso degli anni ha scacciato via ogni voce di corridoio. Il Monte è rimasto paralizzato per molto tempo dopo l’episodio di una ragazza dispersa, che ha scosso tanti residenti e non, per la cruda facilità con cui la montagna e madre natura sono capaci di inghiottire i poco esperti. Parapendio, escursioni a cavallo e trekking. Sono alcune delle attività che il Faito si appresta ad ospitare, pronto ad attirare turisti da ogni dove. Che sia un trampolino di lancio sulla costiera sorrentina?

Linea Bianca

La trasmissione, interamente dedicata alla montagna, offre continui spunti su culture, realtà di imprese, curiosità, tradizioni per esplorare la montagna nei suoi molteplici aspetti. All’interno di ogni puntata, spazi dedicati all’alimentazione e all’agronomia curati da esperti del campo, integrati con racconti attinti dal folklore, i miti, le leggende della montagna.