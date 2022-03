Conca dei Marini in lutto per la scomparsa di Vittorio Alfieri (Mastro Vittorio ò Carpentier)

Conca dei Marini piange la scomparsa di Vittorio Alfieri, amabilmente conosciuto come Mastro Vittorio ò Carpentier. A darne il triste annuncio i figli Raffaela, Michele, Roberto e Ornella, la moglie Angela, i fratelli e le sorelle, le nuore, i cognati, i cari nipoti, pronipoti e parenti tutti che ora l’affidano all’infinita Misericordia di Dio affinché l’accolga tra le sue amorevoli braccia e gli doni il riposo eterno.

Il rito funebre sarà celebrato venerdì 11 marzo alle ore 16.00 nella Chiesa di San Michele Arcangelo in Vettica di Amalfi.

La redazione di Positanonews porge le più sentite condoglianze ai familiari in questo momento di profondo dolore.