Conca dei Marini: il 6 marzo la messa in suffragio dell’anima di Tonino Viviani. La famiglia Viviani, profondamente commossa per le grandi dimostrazioni di affetto ricevute, ringrazia sentitamente tutti coloro che in ogni forma e modo hanno partecipato al loro dolore per la scomparsa del caro Tonino.

Una messa in suffragio della sua anima sarà celebrata domenica 6 marzo alle ore 18.00 presso la Chiesa di S. Giovanni Battista.