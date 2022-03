Comune di Sorrento e Fai, insieme per riscoprire la cultura della natura.

Sabato 26 e domenica 27 marzo tornano le Giornate Fai di Primavera, il più importante evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese. Oltre 700 luoghi solitamente inaccessibili o poco conosciuti in 400 città saranno visitabili a contributo libero, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza sanitaria, grazie ai volontari di 350 Delegazioni e Gruppi Fai attivi in tutte le regioni.

Anche il Comune di Sorrento partecipa all’iniziativa, con tre percorsi scelti dalla Delegazione Fai Penisola Sorrentina, per connettere i visitatori alla storia e alla cultura del territorio, e far sentire i cittadini parte dei luoghi in cui vivono e di cui spesso non conoscono appieno la bellezza e il valore.

Si parte al Museobottega della Tarsialignea, nel centro storico di Sorrento, con i Riti della Settimana Santa, un omaggio alle processioni pasquali ed alla loro storia. Attraverso l’esposizione di alcuni dei più rappresentativi “simboli della Passione“, nonchè delle testimonianze storiche legate alle Confraternite che le organizzano, verrà raccontato il significato profondo che queste tradizioni hanno nella coscienza collettiva, con una particolare attenzione per la pietà popolare che le anima da secoli. Seconda tappa, i Bagni della Regina Giovanna, sul promontorio di Punta del Capo di Sorrento, che ospitano uno dei siti archeologici più importanti della penisola: i resti di un’antica villa romana, risalente al I sec a.C. Un posto incantevole, dove natura, mare e passato si fondono. Terza proposta, Villa Cortchacow attualmente annessa al complesso dell’Hotel Parco dei Principi, costruita nel 1792 per volontà del conte di Siracusa, Paolo Leopoldo di Borbone, cugino di Ferdinando I, re delle due Sicilie. Si potrà visitare anche il parco botanico, dove insieme alle piante tipiche della macchia mediterranea, si può ammirare una grande varietà di specie esotiche, come un cedro del Libano secolare o alcuni esemplari di Ginkgo biloba.

“Abbiamo instaurato una proficua collaborazione con il Fai e con il neonato gruppo di Sorrento, di cui condividiamo la mission – commenta l’assessore all’Ambiente del Comune di Sorrento, Valeria Paladino – Siamo a lavoro per formalizzare l’iscrizione del Comune di Sorrento al Fai, in modo da essere sempre più presenti nel sostenerne le iniziative, tra cui le prossime Giornate di Primavera“.

E’ possibile prenotare la visita sul sito www.giornatefai.it, scegliendo il giorno e l’orario preferiti tra quelli disponibili e versando il contributo in favore del Fai, a partire da 3,00 euro.