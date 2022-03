Compleanno in casa Napoli, tanti auguri mister Spalletti

Compleanno in casa Napoli. “Compleanno in casa azzurra. Luciano Spalletti compie 63 anni. L’allenatore del Napoli è nato il 7 marzo 1959 a Certaldo. Al tecnico azzurro vanno gli auguri del Presidente De Laurentiis e di tutta la SSC Napoli”. Con questo comunicato la società azzurra porge gli auguri a Mister Spalletti per il suo compleanno. Un compleanno dal sapore amaro, dopo la sconfitta di ieri, avvenuta per mano del Milan. Un compleanno che sarebbe stato festeggiato sicuramente in maniera diversa se sul campo si fosse visto il Napoli che tutti si aspettavano. La forte delusione dei tifosi partenopei ha scatenato critiche e polemiche per il CT: con una rosa ormai al completo, Spalletti avrebbe potuto e dovuto fare sicuramente meglio. I cambi tardivi e la mancanza di idee di gioco, non hanno permesso di recuperare un risultato sfavorevole nei 90 minuti. Rabbia e delusione per tanti supporters, ancora qualche speranza per pochi sono stati i sentimenti e gli umori di queste ore, in attesa di vedere qualche segnale di ripresa domenica prossima a Verona.