Com’è profondo il mare – A Farewell to Ice. video e foto Luigi Russo

Per il ciclo di appuntamenti scientifici “Come è profondo il mare”, il prof. Peter Wadhams, docente emerito della Università di Cambridge e uno dei massimi esperti a livello mondiale di ghiaccio marino, ci guida in una conferenza alla scoperta delle straordinarie caratteristiche degli oceani polari, il motore del nostro pianeta, e dei rischi legati al cambiamento climatico. L’incontro è in lingua inglese con traduzione simultanea in italiano.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.

L’accesso sarà consentito unicamente ai possessori di Super Green Pass muniti di mascherina FFP2 e secondo ogni altra prescrizione prevista dalla legge.