Collettivo UANM: la Costiera Amalfitana si stringe alla comunità ucraina per aiutare la popolazione sotto attacco.

#STANDWITHUKRAINE

In questo momento così difficile, la costiera amalfitana si stringe attorno alla comunità ucraina per aiutare la popolazione sotto attacco.

Condividiamo con voi alcuni punti per la raccolta di alimenti, farmaci e beni di necessità nei paesi della Costiera. È necessario specificare sempre il contenuto dei cartoni così da poter essere tradotti.

PRAIANO

Alimentari Rispoli, Via Gennaro Capriglione n° 112

Uffici The Amalfi Coast Heartist e Vitanuova in Piazza Antico Seggio > Contattare Giovanna: 345 57 49 343

POSITANO

Sala Milano presso il Comune di Positano

Oggi: tutta la giornata

Domani 9.00 – 13.00

COSA SERVE?

Beni di primo soccorso: bende, garze, ovatta, acqua ossigenata, cerotti, ghiaccio istantaneo, coperte termiche, laccio emostatico.

Prodotti per l’igiene personale: carta igienica, pannolini, assorbenti, salviette, tamponi ecc.

Medicinali: Oki, Vitamina C, Betamina, Tachipirina, Antisasmico, calmanti, antidolorifici, spray gola, spray naso, antibiotici.

Alimenti: a lunga conservazione (non in vetro)

Puoi fare una DONAZIONE a Comunità Sant’Egidio

IBAN IT26K0760103200000061176038

Causale: Adozioni a distanza Ucraina

Facciamo sentire alla comunità ucraina tutta la nostra solidarietà!

#STANDWITHUKRAINE

#STOPWARS