Ciclismo, rivamos a Paestum classica per passisti

La cronometro di Paestum; Bike Ciclidea; comune di Capaccio :giornata leggermente ventosa, domenica scorsa; una crono, dove bisogna continuamente rilanciare l’azione, non è sceso sotto i 15 minuti sui 10 chilometri, miglior tempo, Antonio Borrelli Asd bike e sport time, 15.02.70; secondo Santarsiero Giuseppe Asd nuovo Millenium, 15.33.59.

Nutrita la partecipazione dei ciclisti cilentani, Tambasco Domenico, 17.23; Ciero 17.59, Lettieri, 18.28, Di Biasi; 18.29, Margarucci; 18. 37, Vitale, 19 18, Di Matteo 20. 53, Greco, 21.00, Del Verme, 20.33: mentre l’ex pistard Giovanni Farzati non ha partecipato per dei problemi alla rotula, ma con il suo personale, 17.55.11 (2017) avrebbe di sicuro occupato in buon posto in classifica.

Inedito invece il podio femminile, con Principe (ASD Barracuda Bike Cycling Team) dinanzi ad Antonietta Capuano (Bike and Events) e Marzia Di Lorenzo (Rokka Bike; la crono in ogni suo attimo, dalla sella di una bici in gara? C’è uno spettacolare video su Yotube (cronometro Paestum 2022) di Simone Bike.

(s.r.)