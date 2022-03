Chi tene o mare

Fin dal primo incontro con i ragazzi dell’associazione Nemesi, ed in modo particolare con l’amico Luca Paladino, abbiamo voluto sostenere, incoraggiare e contribuire al progetto I COLORI DI LUCIO.

Una condivisione convinta, oltre che per la bontà dell’iniziativa, soprattutto per le energie giovanili che essa ha mosso. Una straordinaria carica di POSITIVITÀ ( quella buona) in grado di contagiare tutti , amministratori pubblici e privati imprenditori.