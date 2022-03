Chi è Maccio Capatonda comico italiano, vincitore di Lol 2 ?Maccio Capatonda è un apprezzatissimo comico italiano, vincitore di Lol 2: scopriamo chi è, moglie, figli, film e tante curiosità su di lui. Il suo è un profilo poliedrico e alle spalle ha una lunga carriera ricca di successi.

Chi è Maccio Capatonda

Tutti lo conoscono soprattutto come comico, ma nella vita ha ricoperto molti altri ruoli nel mondo dello spettacolo, scrive Il Giornale d’ Italia . Lui è anche regista, attore, sceneggiatore, scrittore, doppiatore e chi più ne ha più ne metta.

L’artista è nato a Vasto il 2 agosto 1978. Maccio ha trascorso la sua infanzia a Chieti. Ha mostrato una grandissima passione per l’arte sin da quando era piccolo. Ha preso in mano la telecamera per la prima volta a soli 12 anni. Da grande si è trasferito a Milano e ha iniziato a ha iniziato a muovere i primi passi in qualità di comico. I suoi primi video in tv sono quelli della trasmissione Mai dire, in onda su Italia 1, in cui proponeva video di finti reality show. Ogni suo skatch diventava virale e la sua fama e il suo successo sono cresciuti sempre di più.

Vero nome

Maccio Capatonda non è il suo nome di battesimo. Si tratta dello pseudonimo di Marcello Macchia.

Carriera: il debutto a Mai dire

Maccio Capatonda ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo nel cast del programma Mai dire. Negli anni successivi ha partecipato a numerose altre trasmissioni. Fra queste All Music Show in onda su All Music, Tatami su Rai 3, Ma anche no su La7, Mario su MTV Italia.

Ha realizzato anche diverse pubblicità e nel 2015 è uscito il suo primo film dal titolo Italiano medio. Maccio Capatonda ha interpretato il suo ruolo di Giulio Verme/Antonino Verme/Mariottide. Inoltre ha lavorato anche dietro le quinte curando il soggetto, la sceneggiatura, il montaggio e la regia.

Successivamente l’artista è stato autore, attore e regista anche di Mariottide – La Sitcom, una serie televisiva in onda su Infinity TV. Poi è tornato sul grande schermo con Omicidio all’italiana, con la quale ha anche ricevuto una candidatura ai Nastri d’Argento per la “miglior commedia”.

Lol Chi ride è fuori 2: il vincitore

Nel 2022 Maccio Capatonda entra nel cast della seconda stagione di Lol-Chi Ride è Fuori, condotto da Fedez e Frank Matano. Il programma va in onda in streaming sulla piattaforma Amazon Prime Video. Lui è il vincitore. Riesce infatti a rimanere serio per ben sei ore resistendo alle gag esilaranti dei colleghi, ma facendoli ridere tutti. Gli altri partecipanti del comedy show sono Virginia Raffaele, Corrado Guzzanti, Diana Del Bufalo, Maria Di Biase, Mago Forest, Alice Mangione, Gianmarco Pozzoli, Tess Masazza e Max Angioni.

Film in televisione

Ecco i film di Maccio Capatonda in tv.

Intralci, Regia di Maccio Capatonda – Sitcom (2006)

Mario, regia di Maccio Capatonda – Serie TV (2013)

Il candidato – Zucca presidente, regia di Ludovico Bessegato – Serie TV (2014)

Bob Torrent, regia di Maccio Capatonda – Serie TV (2015)

Mariottide la Sitcom, regia di Maccio Capatonda – Serie TV (2016)

The Generi, regia di Maccio Capatonda – Serie TV (2018)

Film al cinema

Italiano medio, regia di Maccio Capatonda (2015)

Quel bravo ragazzo, regia di Enrico Lando (2016)

Omicidio all’italiana, regia di Maccio Capatonda (2017)

Web Series

Drammi medicali, regia di Maccio Capatonda – Flop Tv (2009)

Sexy Spies, regia di Maccio Capatonda – Flop Tv (2009)

Chiamando Palmiro, regia di Maccio Capatonda – Flop Tv (2009)

Leggerezze, regia di Maccio Capatonda – Flop Tv (2009)

La villa di lato, regia di Maccio Capatonda – Flop Tv (2009)

Drammi medicali stagione 3, regia di Maccio Capatonda – Flop Tv (2010)

Babbala e il ragazzo idiota, regia di Maccio Capatonda – Flop Tv (2012)