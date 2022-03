Cetara oggi consiglio comunale, PNRR 4 milioni di euro per la rigenerazione urbana con Vietri del Mare e Pellezzano e 2 milioni per Costa d’Amare con Minori

Cetara, Costiera amalfitana . Il sindaco Della Monica ha convocato per oggi alle 17 il consiglio comunale per un progetto del PNRR di almeno 4 milioni di euro con una Convenzione tra i Comuni di Cetara, Vietri sul Mare e Pellezzano ai sensi dell’art.30 del d.lgs.n.267/2000 e s.m.i. per l’attuazione del progetto di rigenerazione urbana – legge 30 dicembre 2021, n.234, art. 1, comma 536. Non è l’unico progetto in cantiere del comune della Costa d’ Amalfi impegnato su più fronti per reperire fondi da questo piano unico e irripetibile. Con Delibera di Giunta è stato approvato anche un progetto con Minori, che prevede interventi alla Torre Vicereale e un festival, mentre per Minori Palazzo delle Arti, oltre a interventi a strade e strutture , legato a progetti di “Attrattività dei borghi , rigenerazione culturale e sociale ” ( Nel dettaglio qui )

cetara_minori_allegato a – formatpropostadescrittiva_bandoborghi