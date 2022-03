Cetara , il parcheggio è una guerra

Cetara, Costiera amalfitana. Buonasera, sono Pappalardo Luigi un ragazzo di Cetara, vorrei far pubblicare ove possibile sul vostro giornale per un accaduto avvenuto oggi. Verso le 13.30, 13.40 sono rientrato a casa da lavoro e come di consueto il sabato e la domenica per il parcheggio è una guerra. E già negli anni passati per parcheggiare nei weekend e in estate era un casino ma ora con i cantieri che ci sono nel parcheggio residenti è un’odissea. E dopo gli eventi accaduti nel giorno dell’Epifania le cose si sono sistemate fino al 28/02 poi dal 01/03 con l’ingresso delle belle giornate la situazione è ritornata come prima se non peggio. In attesa di un vostro riscontro, vi auguro un buon weekend. Saluti