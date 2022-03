Segnalazione di Maurizio Vitiello – Una novità di Marlin Editore con la collana La ginestra. Si presentano le Poesie di una vita di Tommaso Avagliano.

Sabato 26 marzo 2022, alle 17.30, al Social Club Tennis di Cava de’ Tirreni

Torna domani, inverno. Poesie di una vita (1959-2021) di Tommaso Avagliano è una novità Marlin editore.

Un volume che inaugura la collana La ginestra, dal titolo della famosa poesia scritta da Giacomo Leopardi nel suo periodo “napoletano”.

Il libro (pp. 336, € 15.00) raccoglie per la prima volta tutta la produzione poetica dell’editore, poeta e scrittore, scomparso nel settembre 2021, con quarta di copertina firmata dal poeta Elio Pecora e introduzione del giornalista e storico Mario Avagliano.

La presentazione è in programma sabato 26 marzo 2022, alle 17.30, al Social Club Tennis di Cava de’ Tirreni, in via Marcello Garzia n. 2.

L’evento è organizzato dal Comune di Cava, il Social Tennis Club, il Centro Studi per la Storia di Cava, l’Associazione Giornalisti Cava e Costa d’Amalfi “Lucio Barone” e l’Associazione Talenti.

Il programma prevede i saluti del sindaco Vincenzo Servalli, del presidente del Social Tennis Club Luca Ricciardelli e gli interventi dei direttori della nuova collana di Marlin: Rosa Giulio, ordinario di Letteratura italiana all’Università di Salerno, e Alberto Granese, critico letterario e saggista. Letture di Mimmo Venditti e omaggio musicale a cura di Camilla Paoletti. Conduce il giornalista Franco Bruno Vitolo. Saranno presenti la moglie dell’autore, Lia Redi, e i figli Mario, Sante e Luciano Avagliano.

Diverse poesie di Tommaso Avagliano sono dedicate alla sua famiglia e alla sua amata Cava, con versi su Mamma Lucia, Sant’Arcangelo, Monte Finestra, la Badia e la Pietrasanta, l’Epitaffio, Marina di Vietri e Raito.

La produzione è suddivisa in sezioni con versi di volta in volta nostalgici, leggeri, puntuti, passionali, ironici, erotici.

Poesie che toccano i temi universali della formazione adolescenziale, dell’amore, della famiglia, dell’amicizia, del tradimento, della natura, della bellezza, dell’arte, della politica e della guerra.

«Se un’opera di poesia, per essere tale, deve commuovere chi legge, nel senso di muoverlo dentro, di attrarlo nelle sue musiche, di condurlo dove la vita si mostra libera e vera, a questo libro va riconosciuto un così vasto esito», sottolinea il poeta Elio Pecora.

«Intellettuale completo dalla grande preparazione classica, che si rivela nelle traduzioni dei lirici greci e latini, e poeta attento alla musicalità del verso e alla raffinata limatura. Sensibilità, vena introspettiva, ironia, argutezza, motti di spirito e sensualità caratterizzano la vena poetica di Tommaso Avagliano, innamorato delle sue radici meridionali e della dimensione familiare», evidenzia il critico letterario Alberto Granese.

«Nello stesso tempo, era sempre attento al dibattito delle idee e a ogni novità culturale, oltre a possedere un’approfondita conoscenza letteraria e un’infinita curiosità nei confronti degli altri, confermata dall’ottimo contributo dato come editore», aggiunge.

Breve scheda sull’autore: Tommaso Avagliano (Cava de’ Tirreni 1940-2021) è stato un poeta, scrittore, editore, fondando le case editrici Avagliano e Marlin. Ha esordito nel 1964 con Poesie a Lil, a cui sono seguite pubblicazioni di vario argomento, tra cui: I soavi starnuti (1966), Incontro con Carotenuto (1972), Profilo del Marchese Genoino (1982), Marco Polo, il viaggiatore meraviglioso (1983), Aria di Cava (1984), Epigrammi di Masoagro (1987), Giornale di viaggio (1987), In un’ora di luce (1990), Una città chiamata La Cava (1999), Un poeta tra le rose (2002), Tra veglia e suonno (2005); Erano tutti suoi figli. Mamma Lucia tra storia e leggenda (2020). Ha curato: A. Genoino, Le Sicilie al tempo di Francesco I (1982), F. Marcellino, A tempo pierzo (1983), A. Genoino, Scritti di storia cavese (1985), Principessa di Villa, Passeggiate nei dintorni di Cava (1994), S. Calvanese, Amico di pittori (2003), Dalla storia alle storie. Pagine di vita cavese 1915-1945 (2013), P. Craven, Tra i monti della Cava. Gente, credenze e usanze in un villaggio dell’800 (2014).