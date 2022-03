Cava de’ Tirreni: Sabato 2 aprile il secondo appuntamento de Il Viaggio delle Idee

Il prossimo sabato 2 Aprile secondo appuntamento de Il Viaggio delle Idee con il giornalista del Corriere della Sera Tommaso Labate

Il secondo appuntamento della quarta edizione de IL VIAGGIO DELLE IDEE si terrà sabato prossimo 2 aprile, alle ore 10,30, presso l’Aula Magna Liceo Classico “Galdi” dell’I.I.S. “De Filippis-Galdi” di Cava de’ Tirreni, e vedrà come protagonista il giornalista del Corriere della Sera Tommaso Labate che presenterà il saggio “Interista Social Club, viaggio al termine delle nostre notti insonni nell’anno dello scudetto” (Mondadori).

A colloquiare con Tommaso Labate sarà il giornalista Felice Naddeo del Corriere del Mezzogiorno, il quale, insieme a Pasquale Petrillo, direttore responsabile di Ulisse on line, guiderà il pool di giornalisti in erba formato appunto dagli studenti degli istituti superiori metelliani.

L’incontro, che sarà aperto dal saluto della prof.ssa Maria Alfano, dirigente scolastica dell’IIS “De Filippis – Galdi”, in ossequio alle norme anti-Covid è riservato esclusivamente agli studenti degli istituti superiori metelliani e ad una ristretta rappresentanza dell’Inter Club 1996 di Cava de’ Tirreni, presieduto da Gino Giachetta, partner per questo evento, ma potrà essere comunque seguito con la diretta Facebook sia sulla pagina del “De Filippis – Galdi” che di Ulisse on line.