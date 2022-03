Cava de’ Tirreni: non ce l’ha fatta Domenico Trezza, investito lo scorso sabato pomeriggio

Non è stato facile neanche per gli agenti della polizia municipale e per gli operatori sanitari convincere la donna a sottoporsi ai test previsti per legge. In un primo momento si era pensato che lo sbandamento dell’auto fosse dovuto all’abbagliante luce del sole. Tesi subito abbandonata dall’esito d’ alcol test e tossicologico. La donna, madre di due bambini, s’è messa alla guida in condizioni ostative. Una scena agghiacciante, quella che s’è presentata agli occhi del carrozziere, del genero del volontario della Croce Rossa e di sua figlia. Il ceramista Trezza è stato sbalzato per oltre dieci metri. Ha battuto violentemente la testa e gli è stata fatale proprio la brutta emorragia cerebrale. Sotto choc la “Croce Rossa” di Cava de’ Tirreni, di cui Mimmo era volontario, ma pure i metelliani del “suo” rione Filangieri. Ora si attende il rilascio della salma, dopo l’autopsia, per tributare l’ultimo saluto ad un uomo mite e laborioso, sempre pronto ad aiutare il prossimo. In uniforme e senza.

Fonte La Città di Salerno