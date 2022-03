Cava de’ Tirreni: in biblioteca libri ad hoc per adulti e bimbi ipovedenti. Ne parla Francesco Romanelli in un articolo dell’edizione odierna del quotidiano La Città di Salerno.

La biblioteca comunale “Canonico Aniello Avallone” ha attivato, al suo interno, una sezione per ipovedenti, contenente attualmente quarantotto libri per adulti (disponibili tra l’altro libri e saggi di Niccolò Ammaniti, Benedetto XVI, Andrea Camilleri, Mauro Corona, Grazie Deledda, Antonio Fogazzaro, Papa Francesco, Giovanni Paolo I, Italo Svevo, Giovanni Verga) e diciannove per ragazzi (romanzi e favole di Carlo Collodi, Edmondo De Amicis, Carla Gariglio, Fratelli Grimm, Emilio Salgari ed altri). Oltre agli ipovedenti potranno consultare questo materiale librario anche le persone anziane con la vista indebolita o che presentano alterazioni o ridotte capacità visive ma anche chi è affetto da dislessia. «Il nuovo servizio, attuato attraverso il prestito gratuito ha spiegato Barbara Modica , responsabile della struttura rende agevole la fruizione e la leggibilità di opere letterarie, manuali ed altro utilizzando caratteri di grandezza superiore alla media ed altri accorgimenti come font adeguati ad alta leggibilità, margini di impaginazione ben studiati, carta non riflettente e ad alto spessore. La lettura deve essere un piacere, l’accesso all’informazione e alla cultura è un diritto di tutti».