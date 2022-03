Cava de’ Tirreni: donna investe famiglia, positiva all’alcol e al drug test. Continuano ad essere critiche le condizioni del volontario della Croce Rossa di Cava de’ Tirreni, che lo scorso sabato pomeriggio è stato investito da un’auto insieme alla figlia ed al suo fidanzato.

L’uomo, di 60 anni e molto conosciuto nella città metelliana, è stato travolto da un SUV guidato da un’insegnante poi risultata positiva all’alcol test e al drug test. Come riporta il quotidiano la Città di Salerno, la docente di 39 anni, indagata, era bordo della sua vettura quando è finita contro un gruppo di persone – padre, figlia e genero – ferme sul ciglio della strada: avevano portato la loro auto da un carrozziere.

L’automobilista, che viaggiava in direzione zona industriale, anziché rallentare la sua corsa ha preso in pieno i tre pedoni. Ad avere la peggio è stato il 60enne, mentre il genero è ricoverato in Ortopedia con un politrauma. Sul posto i sanitari del 118 e la polizia municipale, agli ordini del comandante Antonino Attanasio, per i rilievi.

Tutta la comunità di Cava de’ Tirreni prega per l’uomo. “È un uomo buono. Non merita tutto questo. Chiediamo sia a chi lo conosce, sia a chi cerca semplicemente di dare una notizia, il rispetto e il silenzio, limitandosi a stare vicini nel cuore a lui e alla sua famiglia”.