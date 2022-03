Cava de’ Tirreni, disastro della piscina comunale: «Un milione per riparare i danni»

Corsa contro il tempo per riaprire la piscina comunale chiusa dallo scorso anno dopo che la precedente gestione aveva lasciato l’impianto per il contenzioso sorto con l’Amministrazione Comunale e i canoni di fitto mai corrisposti. A preoccupare, però, è lo stato in cui versa oggi la struttura di via Gino Palumbo: a seguito degli approfondimenti condotti di recente è emerso infatti che servirà non meno di 1 milione di euro per rimettere in sesto l’impianto sportivo prima di assegnarlo nuovamente in gestione. Somma che, al momento, non è nelle disponibilità dell’Ente e sarà dunque necessario chiedere un prestito al Credito Sportivo.

La piscina comunale, nel frattempo, è stata affidata temporaneamente alla Metellia Servizi – la società in house del Comune che già si occupa della raccolta differenziata e della gestione delle aree di sosta – incaricata di portare avanti tutte le procedure necessarie all’individuazione del nuovo gestore. Un compito non certo agevole considerato lo stato in cui versa la struttura. Ed è stata proprio Metellia a individuare i tecnici che hanno condotto i sopralluoghi con l’aiuto di professionisti della Federazione Italiana Nuoto, da cui è emersa la necessità di effettuare importanti eventi di ristrutturazione dell’impianto.