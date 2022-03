Cava de’ Tirreni: differenziata snobbata, si pensa ai sacchetti tracciabili

Misto alla frazione organica umida c’erano bombolette di gas da campeggio, scarpe, indumenti intimi, bottiglie di vetro, scatolame di banda stagnata, lattine d’alluminio per bevande, contenitori in plastica e di polistirolo per alimenti, buste e bustine d’ogni misura per alimenti, gusci di uova, strofinacci per la cucina e tant’altro ancora. «Secondo alcuni cittadini – ha spiegato Trapanese – è giunta l’ora di mutare metodo per la raccolta e conferimento dei rifiuti, sarebbe auspicabile dotare le utenze domestiche e non domestiche di sacchi muniti di codici a barre individuali oppure passare al porta a porta». Con questi metodi sarebbe più facile, infatti, pizzicare chi non rispetta le regole. Altra cattiva abitudine è l’abbandono di rifiuti ingombranti: mobili, elettrodomestici, arredi ed altro. Invece di lasciarli per strada, al loro ritiro, infatti, provvede la Metellia Servizi tramite appuntamento telefonico.