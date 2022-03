Cava de’ Tirreni. Caso Arianna, dopo 11 anni è finita l’odissea: metà risarcimento dal Cardarelli

Undici anni esatti per vedersi finalmente corrispondere parte del tanto agognato risarcimento per il caso di malasanità che l’ha coinvolta a pochi mesi dalla nascita tanto da renderla tetraplegica, sorda e ipovedente. Il caso della giovane cavese Arianna Manzo si avvia così, finalmente, alle battute finali.

Era il 9 marzo del 2011 quando la famiglia aveva citato in giudizio i sanitari dell’Asl (di cui allora faceva parte l’ospedale “Santa Maria Incoronata dell’Olmo”), e dell’Azienda Ospedaliera “Antonio Cardarelli” di Napoli per le condotte mediche illecite che avevano causato seri danni ad Arianna. La piccola, a tre mesi dalla nascita, era stata ricoverata prima a Cava de’ Tirreni e poi a Napoli per una bronchiolite degenerata a seguito della somministrazione, per due settimane, di un anestetico non adatto alla sua tenera età e che le avrebbe, successivamente, comportato gravi conseguenze a livello motorio e neurologico.

Mercoledì scorso, esattamente 11 anni dopo l’inizio di una estenuante battaglia legale, il direttore generale del “Cardarelli”, Giuseppe Longo , ha finalmente deliberato la liquidazione, a titolo provvisionale, della metà del risarcimento disposto già con la sentenza di primo grado. Un anticipo di circa 1 milione e 500 mila euro, rispetto ai 3 milioni comminati nel 2019 dai giudici della seconda sezione del Tribunale di Salerno, che servirà «a garantire nell’immediato – così come spiega lo stesso direttore generale Longo a margine della delibera di liquidazione – tutte le cure e i relativi percorsi assistenziali per il benessere di Arianna Manzo».