Cava de’ Tirreni, ascensore vandalizzato nell’area mercatale

La vicenda non è sfuggita al vicesindaco, nonché delegato all’ambiente ed alla manutenzione, Nunzio Senatore , il quale dopo essere stato allertato da alcuni cittadini per la pericolosità del manufatto ha dichiarato: «L’ascensore fu realizzato per assicurare l’accesso dal garage interrato verso le piazzole dell’area nata come fieristico espositiva. Successivamente l’area ha avuto una destinazione ‘mercatale’ con un’accessibilità sia pedonale che carrabile garantita anche per le persone con disabilità». Ma è lo stato in cui versa l’ascensore e la sua vandalizzazione che amareggia il vicesindaco: «Ancora una volta registriamo un atto di vandalismo verso una cosa pubblica. Soprattutto in questo periodo di pandemia c’è la tendenza da parte di cittadini scriteriati a compiere azioni di danneggiamento o distruzione di beni comuni senza alcun motivo logico. Rispetto alle tante esigenze che ogni giorno affrontiamo su strade ed edifici comunali, nell’immediatezza purtroppo non riusciamo ad intervenire, lo faremo non appena avremo le risorse economiche necessarie».