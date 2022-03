Cava de’ Tirreni: altri sei immobili in vendita per fare cassa. Ne parla Giuseppe Ferrara in un articolo dell’edizione odierna del quotidiano La Città di Salerno.

Si allunga la lista degli immobili comunali messi all’asta da Palazzo di Città per fare cassa e ripianare gli equilibri finanziari dell’Ente dopo i difficili rendiconti di bilancio di settembre. Nell’ambito delle attività messe in campo per recuperare risorse economiche, quindi, il Comune sta portando avanti da mesi una massiccia strategia di alienazioni che, oltre a comprendere immobili storici del territorio cittadino, come l’ex “Cofima” ancora invenduta, riguarda anche piccoli locali, appartamenti e box.

A tal proposito è partito nei giorni scorsi l’avviso di gara per altre sei proprietà comunali tra le frazioni di Pregiato e San Cesareo, che si aggiungono alla lunga lista di locali già messi in vendita. Figurano nel nuovo elenco pure due appartamenti da 55 metri quadri in via Luigi Ferrara, alla frazione di Pregiato, che comprendono entrambi un locale scantinato, per un totale di 141.700 euro, e altri quattro appartamenti (anche questi di 55 metri quadrati ciascuno e comprensivi di cantina) in via Vecchione alla frazione San Cesareo per circa 306mila euro.