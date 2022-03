Cava de’ Tirreni: 10 tablet a bambini e bambine dal Centro per la Famiglia

Piano di Zona S2: 10 tablet a bambini e bambine dal Centro per la Famiglia affidato all’ATI sociale Cooperativa La Città della luna- Cooperativa sociale Il delfino

Il Piano di Zona Ambito S2 informa che nei giorni scorsi ha avuto inizio la consegna di n° 10 tablet allo scopo di migliorare la fruizione di tutti i servizi da parte di minori e famiglie.

Questa iniziativa rientra nell’ambito dell’offerta migliorativa della gara per l’affidamento dei Servizi “Centro per la famiglia – Assistenza Domiciliare socio-educativa ai minori” dell’Ambito Territoriale S2, per quanto concerne il Lotto I, vale a dire il comune di Cava de’Tirreni.

La consegna dei dispositivi digitali avviene su indicazione delle assistenti sociali, tra le famiglie con minori che necessitano di un sostegno finalizzato a promuovere una maggiore conoscenza del digitale da parte dei bambini e delle bambine ed a far sì che possano continuare a beneficiare degli interventi anche in modalità a distanza o blended (cioè mista presenza e distanza).