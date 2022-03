Castellammare trovata l’auto di Carmine, si sta in ansia per la sua vita. Ricerche continuano fino a Sorrento e Agerola

Castellammare di Stabia ( Napoli ) . Solo la sua auto è stata ritrovata. Poco distante dalla casa di Carmine Zurlo a Castellammare anche se è già comune di Gragnano. Del giovane di 28 anni, invece, nessuna traccia. Le ricerche proseguono anche verso la Penisola Sorrentina verso Sorrento e anche verso Agerola e i Monti Lattari .

È da lunedì che non si sia più niente di lui. Continua il tam tam sui social con la famiglia che rinnova gli appelli alla ricerca di qualche segnalazione che riaccenda la speranza. Contemporaneamente i carabinieri, a cui la madre ha denunciato la scomparsa mercoledì, seguono ogni pista.

Si tratta di capire se lasciata la sua Twingo il giovane sia stato costretto, o abbia scelto, di salire su un’altra vettura e per dirigersi dove. Mentre sembra svanire l’ipotesi di un allontanamento volontario di cui non ci sarebbe motivo, si fanno strada le altre paure.

Soprattutto legate ai precedenti del giovane per droga e rapina e i collegamenti con la storia della sua famiglia. Ucciso dalla polizia il padre Giovanni, nel ’95 in un conflitto a fuoco, il giovane è stato cresciuto dalla madre. Ma anche da questo lato della famiglia gli investigatori individuano elementi di preoccupazione. Lo zio Francesco Di Martino è considerato uno dei capi della cosca Afeltra-di Martino. Di Carmine Zurlo, che potrebbe essere finito in una spirale di violenza, i familiari continuano a cercare qualsiasi traccia per sapere cosa sia accaduto.