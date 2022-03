Castellammare di Stabia ( Napoli ) . Gli aggiornamenti sull’incidente di questa mattina , uomo ferito gravemente, il traffico è stato sbloccato . E’ stata riaperta pochi minuti fa la galleria di Varano dopo incidente, giornata da incubo sulla SS 145 “Sorrentina”. In condizioni gravi il ferito L’incidente di cui abbiamo riportato stamattina è molto grave , un uomo trasportato in ospedale a Castellammare di Stabia, il traffico da e per Vico Equense e Sorrento paralizzato tutta la mattina .

La dinamica dell’incidente nella Galleria di Varano a Castellammare

L’auto ha impattato contro un carroattrezzi che procedeva in senso opposto. L’impatto è stato violentissimo. Ancora incerta la dinamica del sinistro stradale, avvenuto alle 10 circa di questa mattina. Un orario in cui in molti dalla Penisola Sorrentina si spostavano verso Napoli, e viceversa. Per questo, si sono subito formate lunghe code d’auto lungo tutta la statale sorrentina SS145 in entrambe le direzioni.Ad avere la peggio l’uomo alla guida della vettura trasportato in gravi condizioni presso il pronto soccorso dell’ospedale San Leonardo.