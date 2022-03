Castellammare, il caso di Carmine anche a “Chi l’ha visto”

Castellammare di Stabia ( Napoli ) Il caso di Carmine Zurlo a “Chi l’ha visto?”. Questa sera il programma di Federica Sciarelli approfondirà la vicenda della scomparsa del giovane stabiese. La sua storia sarà raccontata nel programma di oggi . La speranza della famiglia, che si è rivolta alla celebre trasmissione televisiva, è che si riescono in questo modo a raccogliere informazioni utili all’inchiesta.

I carabinieri stanno verificando la pista che porta ai suoi contatti con la criminalità organizzata in relazione ai suoi precedenti penali e ai rapporti di parentela. Una traccia che, però, fino ad ora non ha portato alla risoluzione del mistero. Per gli inquirenti non si sarebbe allontanato molto. E la sua auto, una Twingo, è stata ritrovata poco lontano da casa. Le ricerche si sono concentrate nella zona tra Pimonte e Gragnano, dove è stato registrato per l’ultima volta il segnale del suo cellulare. Poi il silenzio.

Nel frattempo sulla home page di “Chi l’ha visto” è già comparsa la descrizione del giovane alla ricerca di segnalazioni utili. “Carmine, 29 anni, vive con la famiglia a Castellammare di Stabia. Lunedì 14 marzo è uscito di casa di gran fretta, dimenticando i documenti e portando con sé soltanto il cellulare che risulta spento. Si è allontanato con la sua automobile, ritrovata qualche giorno dopo in una zona poco distante dalla sua abitazione.