Castellammare: dosi nascoste dietro la statua della Madonna, 12 arrestati

Seguono aggiornamenti della situazione dell’indagine coordinata dal pm Giuseppe Cimmarota, partita già nel settembre 2019 a seguito alla scoperta della casa bunker di vico II Licerta, interamente protetta su tutti i lati da un complesso sistema di videosorveglianza con telecamere installate nei punti giusti per eludere eventuali controlli delle forze dell’ordine. Come leggiamo nell’articolo de Il Mattino in merito alla questione: In quell’appartamento, arrivano gli ordini per le dosi di cocaina e marijuana, che venivano spacciate sul posto o consegnate in luoghi meno in vista. A riscontro delle intercettazioni, in un lasso di tempo di circa sei mesi, i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato nove persone e sequestrato 34 chilogrammi di marijuana, più di due chili di cocaina e 50 grammi circa di hashish, oltre a due pistole clandestine e a numerosi proiettili di vario calibro. Uno dei depositi di armi e droga era in un garage di Gragnano, lontano dalla piazza di spaccio del Centro Antico, mentre i pusher sfruttavano la presenza di un altarino abusivo in piazza Licerta per nascondere le dosi dietro alla statua della Madonna: il tutto è stato rimosso la scorsa estate su ordine della Prefettura di Napoli. Secondo la ricostruzione dell’Antimafia, la piazza di spaccio ruotava attorno a Maurizio e Ciro Vitale, 34 e 44 anni, ritenuti i capi dell’organizzazione. Erano loro, secondo l’accusa, a gestire la cassa e le «settimane» (i compensi) per gli spacciatori, sostenevano i detenuti in carcere, ma conducevano anche le trattative per comprare la droga e rifornire altre piazze di spaccio tra Castellammare, Torre Annunziata, i Lattari e l’Agro nocerino. Gaetano Suarato era ritenuto uno dei corrieri che, insieme a Giuseppe De Martino, avrebbe consegnato marijuana a Porjia a San Marzano e Passamano a Nocera Inferiore, ma anche gestito i depositi a Gragnano di armi e droga. Come vedette, autisti e pusher sono stati identificati Sorrentino e Salvato, con quest’ultimo che assumeva anche il compito di cassiere se necessario. I Fiorillo e i Cimmino, insieme ad un minorenne, erano i veri e propri spacciatori tra vico II Licerta e dintorni.

Le dosi di droga nascoste dietro la statua della Madonna nell’altarino abusivo. E la piazza di spaccio di vico Licerta era protetta da telecamere. I soldi delle vendita di droga servivano ai Vitale per pagare gli stipendi degli affiliati e per garantire il sostentamento dei detenuti. Ieri mattina, i carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip di Napoli su richiesta della Direzione distrettuale Antimafia. Associazione armata finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione e porto illegale di armi clandestine sono i reati contestati a vario titolo a Maurizio e Ciro «Cirillone» Vitale, ritenuti a capo di un gruppo armato che gestiva le compravendite di stupefacenti nell’orbita del clan D’Alessandro all’interno del Centro Antico di Castellammare di Stabia. Insieme ai due Vitale, che appartengono alla famiglia soprannominata «mariuoli», in carcere sono finiti Raffaele Cimmino, unico residente a Gragnano, i fratelli Carmine e Massimo Fiorillo, Ciro Salvato, Domenico Sorrentino e Gaetano Suarato; arresti domiciliari per Giuseppe De Martino, l’albanese Klodian Porja e Salvatore Suarato; obbligo di dimora per Salvatore Valanzano.

IL CALCIATORE

Ma non è tutto. Tra i verbali dei collaboratori di giustizia, spunta un riferimento fatto da Pasquale Rapicano anche all’ex calciatore del Napoli Luigi Vitale, terzino sinistro fino allo scorso anno al Verona e da qualche settimana in Seconda Categoria con la Juventude Stabia, seconda squadra di calcio di Castellammare. Un riferimento che riguarda in particolare il papà Franco Vitale, zio di Maurizio e Gino Vitale, ritenuti tra i boss del Centro Antico. Prima di riportare la dichiarazione di Rapicano è bene precisare che né il calciatore Luigi Vitale né suo padre Franco risultano indagati: «Conosco Franco Vitale, papà del calciatore Luigi Vitale. Funge da appoggio e da deposito di droga. So che presta soldi a titolo di usura e so che in passato ha finanziato i traffici illeciti di droga di Maurizio». Le pesanti accuse del collaboratore di giustizia, riportate integralmente, non risultano riscontrate.