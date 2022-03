Castellammare di Stabia, vicenda rapporti sessuali in pronto soccorso: Positanonews nella rassegna Rai. Ha destato sconcerto la notizia dell’esistenza di video di rapporti sessuali tra un medico e una infermiera nel pronto soccorso di Castellammare. Un corvo all’interno dell’ospedale San Leonardo ha girato di nascosto quanto accadeva in una stanza della struttura sanitaria.

La vicenda è stata pubblicata non solo da giornali e siti locali della Campania, ma ha fatto il giro d’Italia. Anche noi di Positanonews siamo apparsi nella rassegna del programma “Storie Italiane” della Rai, per noi fonte di grande soddisfazione in quanto considerato come giornale autorevole.