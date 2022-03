Castellammare di Stabia: ciak a Quisisana per Mina Settembre. A Castellammare di Stabia, lungo il viale alberato e nel piazzale della Reggia di Quisisana, si gireranno delle scene di “Mina Settembre”, serie televisiva che ha conquistato il pubblico di Rai Uno.

Mercoledì 23 e giovedì 24 marzo, dunque, il cast e l’attrice protagonista Serena Rossi arriveranno a Castellammare di Stabia, in uno dei posti più suggestivi della città.

Proprio qui si gireranno le scene di una nuova puntata, durante la quale potremo seguire nuovamente le avventure dell’assistente sociale presso un consultorio del centro di Napoli. Separatasi da poco, la donna vive temporaneamente a casa della madre, una cinica altoborghese, e sentimentalmente è divisa tra l’affetto per Claudio, il suo ex-marito, e Domenico, un ginecologo molto affascinante. Mentre prova a rimettere in piedi la sua vita, Mina si imbatte in un mistero legato al passato di suo padre, da poco scomparso.