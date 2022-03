Castellammare di Stabia, a causa della pioggia straripa il fiume Sarno. Camionista resta bloccato in via Ripuaria

Castellammare di Stabia. La pioggia incessante che da questa notte sta flagellando la città ha provocato lo straripamento del fiume Sarno le cui acque hanno invaso via Ripuaria che è stata, quindi, chiusa perché impercorribile.

Un camionista ha però deciso di ignorare il divieto di transito ed ha oltrepassato le transenne con l’intento di eludere il blocco. Ma non aveva fatto i conti con la grande quantità di acqua presente ed alla fine ha pagato cara la sua bravata restando bloccato con il mezzo. Per liberarlo è stato necessario l’intervento del Vigili del Fuoco.

Disagi anche per i cittadini residenti sul Sarno rimasti bloccati nelle proprie case. A gestire le situazioni di emergenza i mezzi anfibi dei pompieri che riescono a superare via Ripuaria completamente invasa dall’acqua alta.