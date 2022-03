Castellammare benzina sotto i due euro, in fila anche da Sorrento. Ma attenzione a Sant’Agnello all’erogazione prezzo diverso dall’erogato

Castellammare di Stabia ( Napoli ) . Un stazione di carburante con la benzina ben sotto i due euro, sono in tanti ad accorrere stasera anche da Sorrento e dalla Penisola Sorrentina. Ma ATTENZIONE segnalano casi assurdi al momento dell’erogazione a sant’Angnello prezzo esposto 1,778 prezzo all’erogazione 2,12 . Non sappiamo se la diversificazione è dovuta dalla diversa tipologia fra self service e servizio o altro, ma certo che vi è una grande confusione.